США массово скупает у Украины стрелковое оружие

США закупили в 2017 году пятнадцать тысяч автоматов и пистолетов-пулеметов, а также 790 переносных противотанковых ружей и гранатометов, произведенных на заводах Украины, заявила Госслужба экспортного контроля Украины.

Таким образом, Америка стала основным импортером украинского стрелкового вооружения.

В прошлом году Украина поставила на экспорт 16 единиц бронетехники, в частности, 16 танков БМ «Оплот» в Таиланд. По данным отчета, украинское оружие активно покупали Узбекистан, Иордания, Турция и Монголия.