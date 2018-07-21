Отец Бутиной рассказал, что она делала в США

Отец задержанной в США россиянки Марии Бутиной Валерий Бутин уверен, что его дочь не совершала никаких противоправных поступков, она сутки напролет занималась обучением, совершенствуя английский язык. Москалькова высказалась о преследовании властями США Марии Бутиной

В мае девушка получила диплом магистра.

«Ну, определенным кругам, видимо, есть какой-то интерес в этом. То, что она не совершала ничего противоправного, я в этом уверен», - сказал Бутин в интервью телеканалу «Россия 1». По его словам, Мария встречалась «со многими людьми», тпоскольку это пригодится в ее будущей профессии. Накануне задержания отец разговаривал с Марией по телефону.

Ранее Министерство иностранных дел РФ призвало устроить флешмоб в поддержку Марии. Напомним, Минюст США обвиняет 29-летнюю Бутину в незарегистрированной деятельности в качестве иностранного агента.