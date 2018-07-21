//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Галкин продемонстрировал вокальные способности сына
- Как Екатерина Варнава смогла похудеть на 20 килограммов
- "Гречка, Монеточка и Земфира туда же. Это бытовуха, а не рок", высказался Лоза
- Сколько стоит повеселиться на корпоративе под исполнение звезд эстрады?
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Отец Бутиной рассказал, что она делала в США
21 июля 2018, 19:27 [ «Аргументы Недели» ]
Отец задержанной в США россиянки Марии Бутиной Валерий Бутин уверен, что его дочь не совершала никаких противоправных поступков, она сутки напролет занималась обучением, совершенствуя английский язык.
В мае девушка получила диплом магистра.
«Ну, определенным кругам, видимо, есть какой-то интерес в этом. То, что она не совершала ничего противоправного, я в этом уверен», - сказал Бутин в интервью телеканалу «Россия 1». По его словам, Мария встречалась «со многими людьми», тпоскольку это пригодится в ее будущей профессии. Накануне задержания отец разговаривал с Марией по телефону.
Ранее Министерство иностранных дел РФ призвало устроить флешмоб в поддержку Марии. Напомним, Минюст США обвиняет 29-летнюю Бутину в незарегистрированной деятельности в качестве иностранного агента.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Политика
Косачев считает поправки в японском законе о Курилах "крайне неудачными"
//Новости Гнездо.ру
//В мире
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Криминал
Сколько стоит повеселиться на корпоративе под исполнение звезд эстрады?
//В мире
Служба безопасности Трампа "очень внимательно" проверила подаренный Путиным мяч
//Новости партнеров
//В мире
//В мире
Для спасения мужчины от агрессивного козла пришлось задействовать вертолет
//Общество
Сергей Карякин рассказал, что конфликт между ним и Каспаровым завершен
Самовоспламеняющиеся чипсы пришлось утопить после второго пожара на заводе США
//Новости СМИ2
//Общество
В ФСБ подсчитали: мобильная связь подорожает на 10% из-за «закона Яровой»
Видео, как водители в Новосибирске ночью устроили драку на дороге
//Новости Redtram
//В мире
//В мире
Киеву посоветовали разобраться в причинах плохих отношений с Москвой
//В мире
//В мире
«Лариса много врет на камеру»: скандал у ведущих "Давай поженимся" продолжается
В Забайкалье с затопленного предприятия эвакуировали 31 рабочего
//В мире
//Футбол
Басков:от его музыки становится грязно и неудобно, но им все равно подавай Шнура
"Я каждое утро уговариваю себя не сойти с ума", признался Игорь Костолевский
//Общество
Что можно делать и что нельзя в день Казанской иконы Божией Матери
//Общество
СК начал проверку в ярославской колонии после видео с издевательствами