На Украине увеличилось количество случаев торговли людьми
21 июля 2018, 18:56 [ «Аргументы Недели» ]
Начальник департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми (ДБПСТЛ) Национальной полиции Украины Артём Крищенко сообщил, что количество случаев торговли людьми в стране увеличилось почти на 30%.
За прошедшие шесть месяцев сотрудникам полиции удалось раскрыть 186 таких преступлений, это на 29% больше, чем за этот же период в прошлом году. Были задержаны члены 14 преступных группировок.
По данным досудебного расследования, 156 человек были признаны пострадавшими в уголовных процессах, среди них есть дети.
Еще 365 преступлений были связаны с сутенерством. Увеличение по сравнению с 2017 годом составило 75%.
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