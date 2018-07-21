На Украине увеличилось количество случаев торговли людьми

Начальник департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми (ДБПСТЛ) Национальной полиции Украины Артём Крищенко сообщил, что количество случаев торговли людьми в стране увеличилось почти на 30%.

За прошедшие шесть месяцев сотрудникам полиции удалось раскрыть 186 таких преступлений, это на 29% больше, чем за этот же период в прошлом году. Были задержаны члены 14 преступных группировок.

По данным досудебного расследования, 156 человек были признаны пострадавшими в уголовных процессах, среди них есть дети.

Еще 365 преступлений были связаны с сутенерством. Увеличение по сравнению с 2017 годом составило 75%.