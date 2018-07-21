Британские СМИ сравнили самолеты Путина и Трампа

Британское издание Daily Mail сравнило самолеты глав государств России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, на которых они прилетели в Хельсинки, где 16 июля прошла их встреча.

В Хельсинки Путин прибыл на авиалайнере Ил-96-300ПУ, который стоит вдвое меньше, чем борт №1 США Boeing 747-200B за миллиард долларов, утверждается в материале. Максимальная скорость самолетов - 900 километров в час у российского и 1000 километров в час у американского. Длина Ил-96 составляет 65 метров, а Boeing 747 — 70 метров.

В самолетах у президентов есть рабочий кабинет, конференц-зал со звуконепроницаемыми стенами, столовая, кухня. У Трампа нет спортивного зала и люксовой ванны, а также кровати размера King-size, которые есть в самолете Путина. Авиалайнер главы российского государства имеет специальное покрытие, она делает самолет менее заметным для радаров, подчеркнули журналисты.

В статье опубликованы фотографии внутреннего убранства бортов номер один.