Брат Чарли Роули удивился его быстрой выписке из больницы

Мэтью Роули, брат Чарли Роули, пострадавшего от отравления в Эймсбери, очень удивился, что его родственника выписали из больницы так быстро, гораздо быстрей, чем можно было предположить ранее.

Родственник высказал удивление, потому что, когда увидел брата после отравления, то предположил, что его выздоровление может занять весьма продолжительное время.

«Я очень удивлен. Когда я впервые увидел его, я подумал, что он пробудет в больнице месяцы. Очевидно, он сильнее, чем я предполагал», - заметил Мэтью Роули.

Брат отравленного также поделился, что Чарли рассказал ему о момент отравления, который, по его словам, он помнит очень расплывчато.

«Он мне сказал, что они нашли флакон с чем-то, а Дон Стерджесс распылила это на запястье. Он взял флакон и как-то его сломал. Так вещество оказалось на его руках», рассказал Мэтью Роули.

Накануне стало известно, что пострадавший от отравления неизвестным веществом в Эймсбери Чарли Роули выписан из больницы, передает RT.