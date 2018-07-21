Киеву посоветовали разобраться в причинах плохих отношений с Москвой

Вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов посоветовал Киеву разобраться в причинах нынешних плачевных отношений с Россией вместо того, чтобы добиваться от Запада новых санкций. На Украине рассказали о переговорах с Западом по санкциям против России

Ранее украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Украина ведет переговоры со своими европейскими и американскими партнерами с целью введения санкций против российских портов в Черном море из-за того, что Россия якобы заблокировала Азовское море и украинские порты в Азовском море.

«Одной из главных особенностей разумных существ является способность устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Националистические власти Украины должны хорошо помнить, что именно с их стороны раздавались угрозы диверсий в отношении Крымского моста. Это вызвало вполне естественную потребность и необходимость усилить меры безопасности в части законных проверок проходящих плавсредств», - прокомментировал заявление украинского министра постоянный представитель республики Крым при президенте России Георгий Мурадов.

Украинская сторона регулярно возмущается тем, что российские пограничники останавливают суда, следующие в украинские порты через Керченский пролив. Однако в МИД Украины вместе с тем вынуждены были признать, что во время осмотра украинских судов российские пограничники не нарушают протоколы, передает РИА Новости.