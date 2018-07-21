Порошенко передал Нидерландам компетенцию по делу МН17

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о ратификации соглашения о международном правовом сотрудничестве с Нидерландами, дающий право голландской стороне провести суд по делу МН17.

В июле 2017 года соглашение о международном правовом сотрудничестве в расследовании крушения малайзийского Боинга, выполнявшего рейс МН17, подписали министр юстиции Украины Павел Петренко и министр безопасности и юстиции Нидерландов Стеф Блок.

Согласно подписанному документу, у Нидерландов есть компетенция преследовать лица за преступления, связанные с крушением рейса МН17. Документ также регламентирует, что судебное преследование подозреваемых будет происходить в голландском суде. Верховная рада Украины ратифицировала это соглашение 12 июля.

«Президент Петр Порошенко подписал законы «О ратификации соглашения между Украиной и Королевством Нидерландов о международном правовом сотрудничестве» и «О выполнении соглашения о международном правовом сотрудничестве в отношении преступлений, связанных со сбиванием самолета рейса МН17 малайзийских авиалиний 17 июля 2014 года», - сообщает РИА Новости.