Татьяна Монтян посмеялась над надеждами Украины на ЕС

Известная украинская правозащитница Татьяна Монтян прокомментировала реакцию украинских политиков на заявление итальянского вице-премьера Маттео Сальвини о евромайдане и российском Крыме. В Европе всё больше понимания, что Крым российский

Ранее вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, во-первых, что считает возвращение Крыма в состав России законным, поскольку это исторически российская территория с русской культурой и традициями. А во-вторых, итальянский политик назвал евромайдан фейковой псевдореволюцией, оплаченной из-за рубежа. Украинский МИД на это возмутился, вызвал итальянского посла и назвал слова Сальвини безответственными.

«Кастрюлеголовые никак не могут смириться с тем, что их начинают ставить в стойло. Эта Европка – такая коварная!» - прокомментировала украинская правозащитница и блогер Татьяна Монтян реакцию официального Киева.

Майдан прошел на Украине под флагами Евросоюза и с поддержкой западных политических сил. Он закончился кучей неприятностей для Украины, в числе которых – потеря Крыма. Однако теперь европейские политики меняют свою точку зрения на украинские события, и их нисколько не беспокоит, что Украина до сих пор рассчитывает на их поддержку, отметила Монтян.

«Климкин уже выслал в Италию вагоны с пулеметчиками и овчарками для возвращения трехсот тысяч украинских заробитчан на родину. Пусть макаронники сами себе клизмы ставят», - приводит freedom-news.ru один из комментариев.