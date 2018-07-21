ВСУ семь раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе

За истекшие сутки ВСУ семь раз нарушили установленное в Донбассе «хлебное перемирие», сообщили представители ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

Ранее на встрече в Минске контактная группа по Украине согласовала режим полного прекращения огня (так называемое «хлебное перемирие») в Донбассе с 1 июля.

«За минувшие сутки общее количество нарушений режима полного прекращения огня со стороны ВСУ составило семь раз. Огонь по территории ДНР велся из минометов, гранатометов, МБП и стрелкового оружия. В подконтрольных ДНР Горловке и Докучаевске повреждено три дома», - сообщил представитель ДНР.

В СЦКК подсчитали, что за прошедшие сутки ВСУ выпустили по территории Донбасса 134 единицы боеприпасов, а за предыдущие – 140 единиц, передает РИА Новости.