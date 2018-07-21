На Украине рассказали о переговорах с Западом по санкциям против России
21 июля 2018, 09:50 [ «Аргументы Недели» ]
Украина уговаривает своих европейских и американских партнеров ввести санкции в отношении российских портов на Черном море в ответ на российскую блокаду украинских портов в Азовском море.
«Мы проводим переговоры с нашими европейскими и американскими партнерами, чтобы соответствующие санкции были применены к черноморским портам России из-за блокады Азовского моря и украинских портов в Азовском море», - заявил украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян.
По утверждению Омеляна, санкционная волна в отношении России продолжает расти. В пример он привел расширение санкционного списка в отношении РФ со стороны США, расценив его как «более чем адекватный ответ на все бесчинства России», сообщает RT.
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