За последние два месяца Меган Маркл потратила на одежду астрономическую сумму

В последнее время внимание всего мира приковано к нарядам новоиспеченной герцогини Сассекской. Оказалось, что Меган Маркл за два месяца потратила на одежду и аксессуары астрономическую сумму.

Отмечается, что бывшая американская актриса после замужества не оставила своих голливудских привычек, а напротив начала покупать еще больше нарядов. Всего лишь за 8 недель супруга принца Гарри заплатила за свои платья, шляпки и туфли около 200 тысяч долларов. Дело в том, что Меган выбирает весьма дорогостоящие, дизайнерские вещи, передает "СтарХит".

Теперь особенно заметна разница между подходом герцогини Сассекской и герцогини Кэмбриджской Кэтрин к составлению гардероба. Последняя очень часто надевает вещи из масс-маркета и нередко выходит в свет в одних и тех же костюмах.