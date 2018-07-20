Пентагон приступил к заключению контрактов на поставку военной техники Украине

Посольство Украины в США сегодня вечером сделало резонансное заявление. Согласно последней информации, Пентагон уже приступил к процедуре заключения контрактов на поставку Киеву военной техники.

Кроме того, известно, что составляются контракты и на оказание услуг для оборонного сектора Украины в текущем бюджетном году. В общей сложности сумма соглашений составляет 200 миллионов долларов, передает в пятницу, 20 июля, РИА "Новости".

В заявлении посольства говорится, что вышеуказанные средства направят на поставку военной техники, оборудования, снаряжения, а также на логистическое обеспечение и подготовку украинских военнослужащих.