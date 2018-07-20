В Мурманской области приняли решение закрыть границу с Финляндией из-за пожара

В пятницу, 20 июля, стало известно, что власти Мурманской области приняли решение закрыть границу с Финляндией. Соответствующий шаг был сделан в связи с сильным лесным пожаром в районе МАПП "Лотта".

В пресс-службе регионального МЧС, а также в мурманской таможне уточнили, что движение по автодороге "Кола-Лотта" около международного автомобильного пункта пропуска "Лотта", а также сам пункт, расположенный на границе с Финляндией, закрыты.

Как уточняет РИА "Новости", в скором времени в Мурманскую область прибудут около 50 пожарных-десантников из Вологодской и Архангельской областей, а также из республики Коми.

