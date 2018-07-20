В Мурманской области приняли решение закрыть границу с Финляндией из-за пожара
20 июля 2018, 21:44 [ «Аргументы Недели» ]
В пятницу, 20 июля, стало известно, что власти Мурманской области приняли решение закрыть границу с Финляндией. Соответствующий шаг был сделан в связи с сильным лесным пожаром в районе МАПП "Лотта".
В пресс-службе регионального МЧС, а также в мурманской таможне уточнили, что движение по автодороге "Кола-Лотта" около международного автомобильного пункта пропуска "Лотта", а также сам пункт, расположенный на границе с Финляндией, закрыты.
Как уточняет РИА "Новости", в скором времени в Мурманскую область прибудут около 50 пожарных-десантников из Вологодской и Архангельской областей, а также из республики Коми.
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