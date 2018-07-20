Из сектора Газа выпустили три ракеты по Израилю

Вечером в пятницу радикалы из Сектора Газа выпустили сразу три ракеты по израильской территории. Соответствующую информацию предоставили сегодня в пресс-службе Армии обороны Израиля.

К настоящему моменту известно, что две ракеты были перехвачены системой противовоздушной обороны "Железный купол", передает ТАСС.

В коммюнике военных подчеркивается, что сирены воздушной тревоги сработали в пятницу, 20 июля, в региональных советах Шаар ха-Негев и Сдот-Негев, где впоследствии и были зафиксированы три запуска ракет из сектора Газа по израильской территории.