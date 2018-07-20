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Италия намерена продвигать отмену антироссийских санкций
20 июля 2018, 21:19 [ «Аргументы Недели» ]
Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано в пятницу, 20 июля, сделал важное заявление. По словам дипломата, новое итальянское руководство намерено повлиять на отмену антироссийских санкций.
По словам посла, новое правительство Италии взяло четкий курс на отмену санкций в отношении РФ и планирует продвигать данный вопрос среди своих коллег.
Паскуале Терраччано, однако, заметил, что в ближайшее время ограничения, ранее введенные западными странами в отношении Российской Федерации, вряд ли будут сняты в связи со сложившейся в мире ситуацией, передает сегодня РИА "Новости".
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