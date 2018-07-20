Италия намерена продвигать отмену антироссийских санкций

Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано в пятницу, 20 июля, сделал важное заявление. По словам дипломата, новое итальянское руководство намерено повлиять на отмену антироссийских санкций.

По словам посла, новое правительство Италии взяло четкий курс на отмену санкций в отношении РФ и планирует продвигать данный вопрос среди своих коллег.

Паскуале Терраччано, однако, заметил, что в ближайшее время ограничения, ранее введенные западными странами в отношении Российской Федерации, вряд ли будут сняты в связи со сложившейся в мире ситуацией, передает сегодня РИА "Новости".