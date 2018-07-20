Отравленный нервно-паралитическим веществом британец выписан из больницы

Сегодня из больницы выписали пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом в Эймсбери. Речь идет о жителе Соединенного Королевства Чарльзе Роули, который попал в больницу 4 июля.

В тот день отравлена была также и женщина по имени Дон Стерджесс, которая впоследствии скончалась в клинике.

Руководитель среднего персонала больницы в Солсбери Лорна Уилкинсон отметила, что Чарльз Роули прошел через ужасное испытание и пожелала мужчине выздоровления. Специалист подчеркнула, что пострадавшему провели процедуру обеззараживания, вследствие чего он больше не представляет опасности для окружающих, передает РИА "Новости".