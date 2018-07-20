Помпео надеется, что Путин и Трамп действительно встретятся в США

Глава Госдепа США Майк Помпео рассчитывает на встречу президента Российской Федерации Владимира Путина и главы Штатов Дональда Трампа в Вашингтоне. По мнению дипломата, данный шаг будет "к лучшему".

Помпео подчеркнул, что счастлив из-за желания лидеров двух важных государств встречаться и в дальнейшем. По его мнению, если осенняя встреча в Вашингтоне действительно состоится, то это станет еще одним шагом к улучшению отношений между странами, передает РИА "Новости".

Напомним, ранее стало известно, что Дональд Трамп пригласил российского коллегу Владимира Путина в ближайшем будущем посетить столицу США.