Помпео надеется, что Путин и Трамп действительно встретятся в США
20 июля 2018, 20:40 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Госдепа США Майк Помпео рассчитывает на встречу президента Российской Федерации Владимира Путина и главы Штатов Дональда Трампа в Вашингтоне. По мнению дипломата, данный шаг будет "к лучшему".
Помпео подчеркнул, что счастлив из-за желания лидеров двух важных государств встречаться и в дальнейшем. По его мнению, если осенняя встреча в Вашингтоне действительно состоится, то это станет еще одним шагом к улучшению отношений между странами, передает РИА "Новости".
Напомним, ранее стало известно, что Дональд Трамп пригласил российского коллегу Владимира Путина в ближайшем будущем посетить столицу США.
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