Пашинян шокирован уровнем коррупции в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу, 20 июля, заявил, что шокирован уровнем коррупции в своей стране. Вышеуказанное мнение политик выразил сегодня днем в рамках пресс-конференции.

По словам Пашиняна, он пребывает в недоумении, поскольку в армянском правительстве постоянно говорят об очевидных сложностях, а на менее явные проблемы внимания обращают куда меньше, передает Sputnik Армения.

Армянский премьер признался, что раньше он старался ограничивать себя в критических высказываниях, чтобы не обострять ситуацию, однако в настоящий момент он не может себя сдерживать, поскольку шокирован объемами коррупции. "Это просто невообразимо", – заключил Никол Пашинян.