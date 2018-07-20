Москалькова высказалась о преследовании властями США Марии Бутиной

В пятницу, 20 июля, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поделилась мнением о преследовании властями Соединенных Штатов Америки гражданки Российской Федерации Марии Бутиной.

По словам Москальковой, данные действия со стороны США являются очевидным нарушением прав на свободу мнения, а также права человека на справедливое разбирательство дела в суде, передает РИА "Новости".

Напомним, россиянка Мария Бутина обвиняется в деятельности в качестве иностранного агента в США. Согласно последней информации, гражданке РФ в настоящий момент грозит до 15 лет лишения свободы, хотя она во время заседания суда отрицала свою вину.