//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Актриса Ирина Медведева вышла замуж за француза
- 64-летняя Кристи Бринкли похвасталась своей идеальной фигурой в соцсетях
- Одиннадцатилетний россиянин покорил наставников британского «Голоса»
- Актриса Маргарита Шубина рассказала об убийстве матери
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Стала известна сумма, которую Британия готова потратить на Brexit
20 июля 2018, 15:40 [ «Аргументы Недели» ]
Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд днем в пятницу, 20 июля, назвал сумму, которая заложена в бюджете Соединенного Королевства на подготовку к выходу страны из Европейского союза.
По словам главы ведомства, на вышеуказанные цели зарезервированы 3 миллиарда фунтов стерлингов. Как сообщает сегодня РИА "Новости", британские власти готовятся ко всем вариантам развития событий, поэтому готовы заплатить еще больше, если это будет необходимо.
Напомним, что с лета прошлого года длятся переговоры об условиях Brexit, однако до настоящего момента прогресс в данном деле достигнут не был.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Общество
Опубликован поэтапный сценарий разгрома ВСУ армией РФ в случае агрессии Украины
//Новости Гнездо.ру
//В мире
Раскрыты данные о целенаправленном уничтожении правосеками бойцов ВСУ в Донбассе
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Общество
//Культура
//Новости партнеров
//Политика
//Общество
//Культура
Александр Ф. Скляр: талантам из глубинки тяжело быть услышанными на всю страну
//Общество
//Новости СМИ2
//Общество
//Спорт
//Общество
Более 2 тыс. волонтёров ФИФА записались в избирательный штаб Собянина
//Новости Redtram
//В мире
//В мире
Стала известна сумма, которую Британия готова потратить на Brexit
В Латвии признали, что плохие отношения с Россией повлияли на экономику
64-летняя Кристи Бринкли похвасталась своей идеальной фигурой в соцсетях
//Общество
Черника и авокадо - самые полезные продукты для работы мозга
//В мире
В Киеве поведали о «планах замещения населения Крыма африканцами»
//Общество
В Крыму создадут две зоны с особой архитектурно-планировочной организацией
//Общество
//Политика
Глава МВД Италии назвал "евромайдан" оплаченной Западом псевдореволюцией
60-летняя австралийка выиграла международный конкурс красоты
Полуторагодовалый ребенок выпал из окна 13-го этажа и остался жив
//Политика
СМИ: Путин предложил Трампу провести референдум о статусе ДНР и ЛНР в Донбассе