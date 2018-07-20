Стала известна сумма, которую Британия готова потратить на Brexit

Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд днем в пятницу, 20 июля, назвал сумму, которая заложена в бюджете Соединенного Королевства на подготовку к выходу страны из Европейского союза.

По словам главы ведомства, на вышеуказанные цели зарезервированы 3 миллиарда фунтов стерлингов. Как сообщает сегодня РИА "Новости", британские власти готовятся ко всем вариантам развития событий, поэтому готовы заплатить еще больше, если это будет необходимо.

Напомним, что с лета прошлого года длятся переговоры об условиях Brexit, однако до настоящего момента прогресс в данном деле достигнут не был.