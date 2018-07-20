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Сенатор от Крыма оценил идею украинской стороны заминировать Азовское море

20 июля 2018, 15:14 [ «Аргументы Недели» ]

Сенатор от Крыма оценил идею украинской стороны заминировать Азовское море
фото: pixabay.com

В пятницу, 20 июля, сенатор от Крыма Сергей Цеков отреагировал на планы экс-командующего военно-морскими силами Украины заминировать Азовское море. Эти меры якобы нужны для того, чтобы защититься от "российской агрессии".

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По мнению российского политика, политическим деятелям, которые призывают защищаться от "выдуманной агрессии РФ", следовало бы обратиться за помощью к врачам. Цеков также добавил, что слова бывшего командующего ВМС Украины являются очередной попыткой страны обратить на себя внимание, передает РИА "Новости".

Более того, сенатор от Крыма убежден, что от подобных личностей нужно защищать саму Украину, поскольку они вредят имиджу государства.

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