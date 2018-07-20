В Киеве поведали о «планах замещения населения Крыма африканцами»

Российская Федерация якобы намерена заместить население Крыма бурами, африканцами европейского происхождения. С таким заявлением выступил проживающий на Украине представитель крымскотатарской общины Эскендер Бариев.

Высказывание Бариева, сделанное на пресс-конференции в Киеве, процитировал сайт «Русская весна». По словам собеседника СМИ, буры планируют переселиться на российский полуостров, так как у них возникли проблемы с темнокожим населением ЮАР.

Крым в 2014 году вошел в состав РФ по итогам референдума, состоявшегося в регионе. Официальный Киев итоги голосования не признал. За прошедшее с момента воссоединения полуострова с Россией время на Украине неоднократно угрожали вернуть его силой. Ранее на этой неделе был опубликован вероятный план удара Москвы по соседнему государству в ответ на нападение его Вооруженных сил на Крым.