Министр Украины заявил, что дзюдоисты не получат призовых за бронзы на ЧЕ

Министр молодёжи и спорта Украины Игорь Жданов на своей странице в Facebook сообщил, что украинские дзюдоисты не получат призовые за бронзовые медали первого в истории чемпионата Европы среди смешанных команд. Причиной такого отказа послужило то, что мероприятие проводилось в России.



Как указано в сообщении, Федерация дзюдо Украины самовольно и за свой счёт отправила делегацию на чемпионат Европы. «Министерство молодежи и спорта, по-прежнему не финансирует и не собирается финансировать подобные вояжи в страну-агрессор за счет средств налогоплательщиков», - написал Жданов.

Он также утверждает, что при присвоении спортивных званий результаты выступления в России украинцев учитываться не будут. Жданов добавил, что вся ответственность перед украинским обществом лежит только на Федерации дзюдо и лично на тех спортсменах, которые приняли решение поехать в Россию.