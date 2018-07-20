Телеканал CNN сообщил о бегстве подозреваемых в деле Скрипалей

Телеканал CNN сообщил о побеге двух подозреваемых в отправлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. О бегстве стало известно после перехвата закодированного послания кураторам в Москве.

По словам источника, подозреваемые покинули страну на борту коммерческого авиарейса под вымышленными именами. Однако их гражданство не удалось установить.

Сообщается, что пару идентифицировали при помощи анализа данных видеонаблюдения. Кадры с камер в аэропортах сопоставили с кадрами камер из Солсбери, где в начале марта была отравлена семья Скрипалей. Полиция использовала технологию распознавания лиц. При этом место назначения, куда отправились подозреваемые, источник не уточнил.

Напомним, что в начале марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом. Лондон утверждает, к этому делу причастна Москва. Однако Россия все обвинения отвергает.