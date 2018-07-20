Украинский депутат сообщил о подготовке Киева к финальной битве в Донбассе

Власти Украины ведут подготовку к финальной битве на востоке страны. С таким заявлением выступил депутат Верховной Рады Игорь Луценко, ранее принимавший участие в боевых действиях в Донбассе.

Некоторое время назад киевское командование приказало вывести из зоны конфликта все подразделения добровольцев. Луценко данное распоряжение возмутило. Украине оказались не нужны патриоты, которые воевали за нее бесплатно, отметил парламентарий.

По мнению политика, выдворение из Донбасса националистов свидетельствует о подготовке президента Петра Порошенко и его силовиков к финальной битве в регионе. При этом Луценко полагает, что глава государства преследует в данном конфликте свои цели, которые не совпадают с интересами Украины, пишет канал «Пуля» в «Яндекс. Дзен».

Ранее в пятницу сообщалось, что в интернете появились данные о целенаправленном уничтожении праворадикалами воющих в Донбассе бойцов украинской армии.