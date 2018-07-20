Заминировать Азовское море предложил экс-командующий ВМС Украины Гайдук
20 июля 2018, 11:23 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший командующий ВМС Украины, украинский вице-адмирал Сергей Гайдук высказал идею о том, что Азовское море необходимо заминировать. По идее Гайдука, для предотвращения потерь в будущем от деятельности российских военных кораблей «формирование взрывных (с противодесантными минами) и неразрывных заграждений» - реальный шаг к предотвращению потерь.
Украинский вице-адмирал публично, в эфире радио «Громадське», предложил проводить учения на Азовском побережье Украины целью научить украинских военных противостоять потенциальной высадке российских войск, - передает RT.
В Крыму уже отреагировали на предложение экс-командующего ВМС Украины. Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе посоветовал Киеву поступить проще, не тратиться на взрывчатку, а взять и вычерпать Азовское море.
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