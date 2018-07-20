Заминировать Азовское море предложил экс-командующий ВМС Украины Гайдук

Бывший командующий ВМС Украины, украинский вице-адмирал Сергей Гайдук высказал идею о том, что Азовское море необходимо заминировать. По идее Гайдука, для предотвращения потерь в будущем от деятельности российских военных кораблей «формирование взрывных (с противодесантными минами) и неразрывных заграждений» - реальный шаг к предотвращению потерь. В Крыму советуют Украине вычерпать Азовское море

Украинский вице-адмирал публично, в эфире радио «Громадське», предложил проводить учения на Азовском побережье Украины целью научить украинских военных противостоять потенциальной высадке российских войск, - передает RT.

В Крыму уже отреагировали на предложение экс-командующего ВМС Украины. Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе посоветовал Киеву поступить проще, не тратиться на взрывчатку, а взять и вычерпать Азовское море.