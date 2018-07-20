МИД РФ призвал устроить флешмоб в поддержку Марии Бутиной, арестованной в США

Министерство иностранных дел РФ призвало устроить флешмоб в поддержку гражданки России Марии Бутиной, арестованной в США. Американский Минюст обвинил 29-летнюю Бутину в незарегистрированной деятельности в качестве иностранного агента. В США задержана россиянка по подозрению в шпионаже

По сведениям МИД России, М.В.Бутина уже долгое время находится в США, обучалась в одном из вашингтонских университетов, ни от кого не скрывалась.

В связи с арестом в#США гражданки России Марии Бутиной мы начинаем флешмоб в ее поддержку. #FreeMariaButina. Ставьте себе на аватарки фото Марии", - призвал МИД РФ на своей странице в соцсети Facebook.

Как обратил внимание МИД России, "создается впечатление, что Федеральное бюро расследований США вместо того, чтобы заниматься своими основными обязанностями по борьбе с преступностью, выполняет откровенный политический «заказ»". Понятно, что он исходит "от тех сил, которые продолжают нагнетать русофобскую истерию, для чего периодически вбрасывают новые выдуманные сенсации о мнимом «российском вмешательстве в американские внутренние процессы»". В МИДе подчеркнули, что российскую "шпионку" задержали непосредственно перед двусторонним саммитом в Хельсинки, чтобы сорвать встречу Владимира Путина и Дональда Трампа.