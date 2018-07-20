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Раскрыты данные о целенаправленном уничтожении правосеками бойцов ВСУ в Донбассе

20 июля 2018, 09:54 [ «Аргументы Недели» ]

Раскрыты данные о целенаправленном уничтожении правосеками бойцов ВСУ в Донбассе
фото: globallookpress.com

Раскрыты сведения о целенаправленном уничтожении представителями запрещенной в России экстремисткой организации «Правый сектор» военнослужащих Вооруженных сил Украины, выполняющих боевые задачи в Донбассе.

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Сайт «Русская весна» пишет со ссылкой на бывшего члена группировки, что в 2015 году правосеки убили трех украинских военных, узнавших о незаконном бизнесе националистов по продаже оружия. БТР, в котором ехали силовики, расстреляли из гранатометов. В официальных сообщениях говорилось, что бронемашина подорвалась на мине. Армейское командование посчитало, что случившееся – дело рук ополченцев Донбасса.

Ранее в июле штаб силовой операции Киева на востоке Украины распорядился вывести из зоны конфликта все добровольческие подразделения. Согласно информации, оказавшейся в распоряжении разведки ДНР, националисты отказались подчиниться данному приказу, между ними и соединениями ВСУ вспыхнули вооруженные столкновения.

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