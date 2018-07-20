Британские следователи допускают причастность российской разведки в Солсбери
20 июля 2018, 08:56 [ «Аргументы Недели» ]
В британской газете The Times появилась информация о том, что следователи, ведущие расследование инцидента с отравлением семьи Скрипалей в Солсбери, не исключают причастность российской разведки.
Как пишет издание, детективы предполагают, что нападение с применением нервно-паралитического вещества в Солсбери, скорее всего, совершили бывшие или нынешние агенты военной разведки РФ или какого-нибудь «другого российского разведывательного агентства».
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что к отравлению семьи Скрипалей причастны несколько конкретных человек, включая выходцев из России, по мнению британских правоохранительных органов. Правительство Великобритании многократно заявляло, что РФ причастна к этому инциденту. Москва, в свою очередь, такие предположения отвергала.
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