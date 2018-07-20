Дочь бывшего чиновника из Чечни задержана в Турции за связи с ИГ

В Турции по подозрению в связях с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» (ИГ) задержана дочь бывшего руководителя УФМС России по Чеченской республике Асу Дудуркаева.

По сведениям газеты Daily Sabah, турецкие спецслужбы провели спецоперацию в Стамбуле, в ходе которой была задержана Седа Дудуркаева.

Дочь бывшего чеченского чиновника Асу Дудуркаева Седа сбежала из лома в Сирию несколько лет назад. Девушка там стала женой главаря банды террористов Абу Омара аль-Шишани (настоящее имя Таркан Батирашвили), который в 2016 году был уничтожен, сообщает «МК».