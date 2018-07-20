Дочь бывшего чиновника из Чечни задержана в Турции за связи с ИГ
20 июля 2018, 08:33 [ «Аргументы Недели» ]
В Турции по подозрению в связях с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» (ИГ) задержана дочь бывшего руководителя УФМС России по Чеченской республике Асу Дудуркаева.
По сведениям газеты Daily Sabah, турецкие спецслужбы провели спецоперацию в Стамбуле, в ходе которой была задержана Седа Дудуркаева.
Дочь бывшего чеченского чиновника Асу Дудуркаева Седа сбежала из лома в Сирию несколько лет назад. Девушка там стала женой главаря банды террористов Абу Омара аль-Шишани (настоящее имя Таркан Батирашвили), который в 2016 году был уничтожен, сообщает «МК».
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес