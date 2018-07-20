В ЕС обеспокоены новым законом Израиля о еврейском характере государства

В Европейском союзе обеспокоены новым законом Израиля о еврейском характере государства. Свои опасения выразила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини. Эксперт прокомментировал новый закон Израиля о еврейском характере государства

О принятии нового закона в Израиле о "национальном государстве" стало известно накануне. Закон объявляет Израиль "национальным домом еврейского народа", евреев — единственным народом, который имеет право на национальное самоопределение в пределах сраны, государственным языком провозглашен только иврит, оставляя до сих пор формально равнозначному с ним арабскому "особый статус".

Вчера в Израиле проходили протесты. Палестина выразила протест против нового закона, назвав его расистским и ведущим к установлению режима апартеида, - сообщает Газета.ру.

Слова Могерини цитирует немецкое издание Deutsche Welle: "Мы очень четко заявляли, что когда речь идет о решении «два народа - два государства», это является единственным путем вперед, и следует избегать любых шагов, которые затруднят или сделают невозможным воплощение этого решения в жизнь"