Украина запретила въезд в страну главе Союза журналистов России

Служба безопасности Украины запретила въезд в страну сроком на три года председателю Союза журналистов России Владимиру Соловьеву. Запрет был подписан в феврале, но оглашен только сегодня.

Как утверждает украинская сторона, это решение было принято «в интересах обеспечения национальной безопасности».

«По мнению официального Киева, «национальная безопасность» состоит в необходимости тотальной зачистки информационного пространства. В дальнейшем раскручивании антироссийской истерии в медиапространстве и предотвращении любых попыток украинских и российских информационных структур выйти на прямой диалог», - отреагировал на это МИД РФ.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир отметил, что разочарован решением Киева, принятым в отношении главы СЖР Владимира Соловьева. Он напомнил, что страны-участники организации обязаны способствовать свободному перемещению журналистов.

«Запретить въезд в страну человеку, который возглавляет крупнейшее объединение журналистов, за его общественную деятельность – это грубейшее нарушение права на свободу мнений и международной журналистской этики», - высказались в СЖР.

Европейская и международная федерации журналистов также выступили с осуждением этого решения. «Мы осуждаем это решение. Это грубое нарушение свободы слова и свободы прессы, замаскированное под так называемую защиту национальной безопасности», - сообщает ТАСС.