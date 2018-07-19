Трамп отклонил предложение Путина о взаимных допросах

Президент США Дональд Трамп отклонил предложение президента РФ Владимира Путина об организации взаимных допросов подозреваемых по особо резонансным делам, сообщили в Белом доме.

В ответ на предъявленные накануне российско-американского саммита в Хельсинки обвинения во вмешательстве в американские выборы со стороны США в адрес двенадцати россиян Владимир Путин заявил, что Россия может дать США возможность американским следователям допросить подозреваемых на территории России, если США, в свою очередь, предоставит возможность допросить сотрудников американских спецслужб, подозреваемых Россией по делу фонда Уильяма Браудера.

«Президент Трамп отклонил это предложение, любезно внесенное президентом Путиным», - сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

При этом, несмотря на заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что США не станет отправлять американцев в Россию на допросы, в Белом доме выразили надежду, что «президент Путин обеспечит приезд двенадцати россиян в США, чтобы они подтвердили свою вину или невиновность», сообщает РИА Новости. В Госдуме РФ уже высказали мнение, что Трамп отказался от взаимных допросов для того, чтобы избежать разоблачений американских спецслужб.