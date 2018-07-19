В сети собрали деньги для обворованной старушки

Престарелая жительница английского города Глостер лишилась сбережений, став жертвой мошенников. Узнав об этом, пользователи сети за буквально за сутки собрали для нее вдвое большую сумму.

80-летняя Джанет Джотэм откладывала деньги с пенсии, планируя туристическую поездку. Она собиралась выбраться из Глостера на отдых в Корнуолл. Но жизнь распорядилась ее деньгами иначе.

Воспользовавшись тем, что старушка забыла закрыть входную дверь, в ее дом проникли мошенники. Они заявили женщине, что их прислал городской совет для ухода за деревьями и убедили ее оплатить эту услугу. Джанет Джотем отдала им 250 фунтов стерлингов, которые откладывала на туристическую поездку и, конечно, расстроилась – ведь в последний раз она ездила отдыхать аж в 1960 году, когда ей самой было всего 22 года.

Ее сын поделился этой печальной историей с пользователями сети. Буквально за сутки неравнодушные люди сумели собрать 550 фунтов стерлингов. «Я не могу поверить, что за такой короткий срок удалось собрать столько денег», - удивился сын Джанет Джотем. Пожертвования прислали 24 человека, сообщает Lenta.ru.