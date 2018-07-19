Жители Алматы несут цветы и свечи к месту нападения на Тена

Жители Алматы, шокированные гибелью знаменитого казахстанского фигуриста Дениса Тена, несут цветы и свечи к месту, где прохожие обнаружили истекающего кровью совсем еще молодого спортсмена. Призер сочинской Олимпиады скончался от ножевого ранения

На том месте, где Денис Тен получил смертельное ножевое ранение от автоворов, которых он застиг при попытке снять зеркала с его автомашины, жители Алматы поставили фотографию спортсмена. Многие люди приносят свечи и цветы. Акция скорби по погибшему фигуристу проходит также на набережной реки Ишим в Астане – столице Казахстана.

«До сих пор не можем поверить в то, что такой молодой, успешный, красивый человек погиб среди белого дня в самом центре города. Невероятная трагедия», - приводит РИА Новости слова жителей Алматы.

Денис Тен – казахстанский фигурист, выступавший в одиночном разряде. Серебряный призер чемпионата мира 2013 года, бронзовый призер Олимпиады-2014 в Сочи, бронзовый призер чемпионата мира 2015 года, пятикратный чемпион Казахстана, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан. Ему было 25 лет.