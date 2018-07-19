Терезе Мэй выразили недоверие из-за Brexit

Британский парламентарий Филип Дэвис официально подал письмо с выражением недоверия премьер-министру Великобритании Терез Мэй в руководящий комитет Консервативной партии.

«С большой грустью я должен сказать, что я утратил веру в то, что она реализует итоги референдума», - заявил в письме Филип Дэвис, который, как и британский премьер-министр Тереза Мэй, является представителем Консервативной партии.

Если руководящий комитет Консерватиной партии Великобритании (так называемый «Комитет 1922») получит аналогичные письма от 48 парламентариев, то вопрос о недоверии премьер-министру может быть вынесен на голосование.

Ранее был опубликован доклад с предложениями по взаимоотношениям Великобритании и Европейского союза после Brexit. Он был подвергнут критике сторонниками жесткого варианта выхода Британии из ЕС. Выразив свое несогласие с позицией Терезы Мэй по этому вопросу, свои посты покинули министр по Brexit Дэвид Дэвис, министр иностранных дел Борис Джонсон, несколько заместителей министров, сообщает РИА Новости.