Терезе Мэй выразили недоверие из-за Brexit
19 июля 2018, 18:56 [ «Аргументы Недели» ]
Британский парламентарий Филип Дэвис официально подал письмо с выражением недоверия премьер-министру Великобритании Терез Мэй в руководящий комитет Консервативной партии.
«С большой грустью я должен сказать, что я утратил веру в то, что она реализует итоги референдума», - заявил в письме Филип Дэвис, который, как и британский премьер-министр Тереза Мэй, является представителем Консервативной партии.
Если руководящий комитет Консерватиной партии Великобритании (так называемый «Комитет 1922») получит аналогичные письма от 48 парламентариев, то вопрос о недоверии премьер-министру может быть вынесен на голосование.
Ранее был опубликован доклад с предложениями по взаимоотношениям Великобритании и Европейского союза после Brexit. Он был подвергнут критике сторонниками жесткого варианта выхода Британии из ЕС. Выразив свое несогласие с позицией Терезы Мэй по этому вопросу, свои посты покинули министр по Brexit Дэвид Дэвис, министр иностранных дел Борис Джонсон, несколько заместителей министров, сообщает РИА Новости.
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