Дональд Трамп с нетерпением ждёт второй встречи с Путиным
19 июля 2018, 17:30 [ «Аргументы Недели» ]
Президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ожидает следующей встречи с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы обсудить с ним ряд вопросов, не затронутых в Хельсинки.
«Я с нетерпением ожидаю нашей второй встречи, чтобы мы могли приступить к реализации некоторых из обсуждаемых вопросов, включая борьбу с терроризмом и безопасность Израиля», - написал американский президент в своем твиттере.
Помимо этого, Дональд Трамп отметил, что хотел бы еще обсудить с российским лидером ситуацию на Украине, Ближнем Востоке, в КНДР, торговлю и кибератаки.
Первая полноформатная встреча российского и американского президентов состоялась 16 июля в Хельсинки. Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа продолжались в общей сложности около четырех часов, пишет RT.
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