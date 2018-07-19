Дональд Трамп с нетерпением ждёт второй встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ожидает следующей встречи с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы обсудить с ним ряд вопросов, не затронутых в Хельсинки.

«Я с нетерпением ожидаю нашей второй встречи, чтобы мы могли приступить к реализации некоторых из обсуждаемых вопросов, включая борьбу с терроризмом и безопасность Израиля», - написал американский президент в своем твиттере.

Помимо этого, Дональд Трамп отметил, что хотел бы еще обсудить с российским лидером ситуацию на Украине, Ближнем Востоке, в КНДР, торговлю и кибератаки.

Первая полноформатная встреча российского и американского президентов состоялась 16 июля в Хельсинки. Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа продолжались в общей сложности около четырех часов, пишет RT.