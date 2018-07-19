МВД Великобритании опровергло сообщения некоторых британских СМИ о вероятной идентификации российских граждан – исполнителей отравления в Солсбери, назвав их «дикими домыслами».

Сегодня в некоторых британских СМИ появилась информация со ссылкой на «источник, осведомленный о ходе расследования», что следствие, вероятно, установило личности исполнителей отравления Сергея и Юлии Скрипалей, и что, вероятно, подозреваемые являются гражданами России.

«Я думаю, что эта история относится к разряду «плохо информированные источники и дикие домыслы», - прокомментировал эти публикации в британской прессе заместитель главы МВД Британии Бен Уоллес.

Ранее британские СМИ сообщали о заговоре с целью отравления Скрипалей, в который, якобы, вовлечены несколько российских граждан, сообщает ТАСС.