МВД Британии опровергло "дикие домыслы" об отравлении в Солсбери
19 июля 2018, 17:06 [ «Аргументы Недели» ]
МВД Великобритании опровергло сообщения некоторых британских СМИ о вероятной идентификации российских граждан – исполнителей отравления в Солсбери, назвав их «дикими домыслами».
Сегодня в некоторых британских СМИ появилась информация со ссылкой на «источник, осведомленный о ходе расследования», что следствие, вероятно, установило личности исполнителей отравления Сергея и Юлии Скрипалей, и что, вероятно, подозреваемые являются гражданами России.
«Я думаю, что эта история относится к разряду «плохо информированные источники и дикие домыслы», - прокомментировал эти публикации в британской прессе заместитель главы МВД Британии Бен Уоллес.
Ранее британские СМИ сообщали о заговоре с целью отравления Скрипалей, в который, якобы, вовлечены несколько российских граждан, сообщает ТАСС.
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