Появились эксклюзивные кадры тестов пробивающего бронетехнику нового оружия ДНР

Разработанную конструкторами Донецкой народной республики антиснайперскую винтовку показали на видео. Ролик на своем YouTube-канале на текущей неделе выложил российский военный корреспондент Семен Пегов.

В описании к данным кадрам, сделанным в зимнее время, говорится о том, что они являются эксклюзивными. Пегов опробовал в полевых условиях винтовку «Дончанка», стреляющую 12,7 мм патронами. Оператор снял как боеприпасы, выпущенные винтовкой, разворотили набитый землей ящик и прошили насквозь бронежилет.

Перед тестированием данной новинки донецкого ВПК ополченец с позывным «Мастер» раскрыл некоторые ее тактико-технические характеристики. По словам защитника народной республики, вести прицельную стрельбу из «Дончанки» можно на расстоянии 1 200 метров. Она способна пробивать легкобронированную технику - БМП и БТР.

Ранее в четверг сообщалось, что противостоящие армии Донбасса киевские силовики готовятся к взятию под свой контроль границы ДНР и ЛНР с Россией.