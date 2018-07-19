В Пакистане крокодилы едят только с рук
19 июля 2018, 16:09 [ «Аргументы Недели» ]
В Сети обсуждают впечатляющее видео: мужчина спокойно кормит с рук подплывших к берегу пятерых голодных крокодилов. И происходит это все далеко не в заповеднике.
Один из интернет-пользователей, проживающий сейчас в Австралии, пояснил, что, судя по всему, видео сделано в пакистанском портовом городе Карачи. Мужчина и сам родом оттуда. Более того, он рассказал, что тоже точно так же кормил крокодилов. Пакистанец утверждает, что обитающие там рептилии абсолютно безобидны и за триста лет еще ни на кого не напали.
Самому пожилому местному аллигатору по кличке Мор Саваб уже 90 лет. Он очень любит копченое мясо, а на десерт предпочитает пудинг. Крокодилы уже давно привыкли к тому, что люди кормят их именно с рук. Говорят, что даже если бросить им, например, козу, рептилии растеряются, поскольку не знают, что с ней делать. Сколько точно крокодилов живет в городе Карачи — неизвестно, но их точно большее двухсот.
Видео, как крокодилы едят с рук, смотрите ТУТ
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