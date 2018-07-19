В Турции по делу об убийстве Карлова арестован экс-сотрудник полиции
19 июля 2018, 16:11 [ «Аргументы Недели» ]
В рамках расследования убийства российского посла в Анкаре Андрея Карлова в Турции арестован бывший сотрудник полиции. Суд признал его виновным в деятельности террористической организации.
Полиция Анкары задержала экс-сотрудника. На допросе в прокуратуре он отверг все обвинения в свой адрес. Но суд признал его виновным в деятельности террористической организации.
Посол России в Анкаре Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время своего выступления в Центре современного искусства на открытии выставки «Россия глазами турок». Организаторами выставки являлись российское посольство в Анкаре и муниципалитет столичного района Чинкая. Террорист, стрелявший в российского посла, был убит полицией. Андрей Карлов скончался от полученных ранений.
На сегодняшний день в рамках расследования убийства Андрея Карлова арестованы семь человек, сообщает RT.
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