Призер сочинской Олимпиады скончался от ножевого ранения

Фигурист Денис Тен, пятикратный чемпион Казахстана и бронзовый призер сочинской Олимпиады-2014, скончался в Алматы (Казахстан). Смертельное ножевое ранение ему нанесли автоворы.

Сегодня около 15 часов дня на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой в Алматы фигурист застиг на месте преступления двух автоворов, которые снимали зеркала с его машины, сообщает tengrinews.kz.

«Тен Денисом Юрьевичем были застигнуты двое неустановленных лиц при попытке кражи зеркал с его автомашины. В результате возникшей потасовки гражданину Тен было нанесено ножевое ранение», - сообщила пресс-служба ДВД Алматы.

Скорая помощь доставила Дениса Тена в больницу в крайне тяжелом состоянии. В пути он потерял около трех литров крови. Реанимационные мероприятия были начаты врачами в экстренном порядке, но, к сожалению, не принесли результата. На фоне огромной кровопотери спортсмен скончался.

Тен Денис Юрьевич – казахстанский фигурист, выступал в одиночном разряде. Родился 13 июня 1993 года (25 лет). заслуженный мастер спорта Республики Казахстан. Бронзовый призер зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 года. Пятикратный чемпион Казахстана, победитель и призер множества международных состязаний.