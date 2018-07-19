Путин предупредил о последствиях вступления Украины и Грузии в НАТО

Тем, кто выступает за включение Грузии и Украины в состав НАТО, следует тщательно продумать последствия этой политики, поскольку Россия будет реагировать соразмерно, заявил Владимир Путин.

«На агрессивные шаги, представляющие прямую угрозу России, будем реагировать соразмерно. Нашим коллегам, которые играют на обострение, стремятся включить Украину или Грузию в военную орбиту альянса, следовало бы подумать о возможных последствиях такой безответственной политики», - заявил президент РФ на совещании послов и постоянных представителей России.

«Ключ к обеспечению безопасности и стабильности в Европе именно в том, чтобы расширять сотрудничество и восстанавливать доверие. А сейчас у российских границ происходит развертывание новых баз и военной инфраструктуры НАТО», - отметил российский президент.

Россия крайне негативно относится к возможному вступлению в состав Северо-Атлантического альянса Грузии и Украины, несмотря на заверения генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что опасаться нечего, передает RT.