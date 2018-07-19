На июльской обложке Time изображено лицо с чертами Путина и Трампа

Еженедельный журнал Time вышел в июле с обложкой, на которой изображено лицо, которое объединило в себе черты президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.

У изображения прическа и губы российского президента, овал лица Трампа. Заголовок гласит: «Кризис саммита». В твиттере еженедельника также размещена анимированная версия того, как лица Путина и Трампа превращаются одно в другое.

Напомним, западные СМИ раскритиковали Дональда Трампа, который провел переговоры с Владимиром Путиным. Недовольство журналистов вызвал уклончивый ответ главы Белого дома на вопрос о «вмешательстве» РФ в выборы.