Вскрыта подготовка киевских силовиков к захвату границы ДНР и ЛНР с Россией
19 июля 2018, 16:02 [ «Аргументы Недели» ]
Киевские силовые подразделения ведут подготовку к захвату контроля над границей Донецкой и Луганской народных республик с Российской Федерацией. С таким заявлением выступил Вадим Троян, замглавы украинского МВД.
По словам Трояна, когда начнется процесс «освобождения» Донбасса, на Госпогранслужбу ляжет значительное количество работы по восстановлению рубежей Украины. Помочь в выполнении этой задачи пограничникам должны новые вертолеты, которые планируется поставить до конца текущего года, процитировало чиновника информационное агентство «Новороссия».
В Донбассе с весны 2014 года продолжаются вооруженные столкновения между сторонниками независимости региона и силовиками. Ранее в четверг сообщалось, что президент Петр Порошенко назвал безальтернативный способ урегулирования конфликта. Это, согласно точке зрения украинского президента, ввод в зону боевых действий миротворцев ООН.
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