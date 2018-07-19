Вскрыта подготовка киевских силовиков к захвату границы ДНР и ЛНР с Россией

Киевские силовые подразделения ведут подготовку к захвату контроля над границей Донецкой и Луганской народных республик с Российской Федерацией. С таким заявлением выступил Вадим Троян, замглавы украинского МВД.

По словам Трояна, когда начнется процесс «освобождения» Донбасса, на Госпогранслужбу ляжет значительное количество работы по восстановлению рубежей Украины. Помочь в выполнении этой задачи пограничникам должны новые вертолеты, которые планируется поставить до конца текущего года, процитировало чиновника информационное агентство «Новороссия».

В Донбассе с весны 2014 года продолжаются вооруженные столкновения между сторонниками независимости региона и силовиками. Ранее в четверг сообщалось, что президент Петр Порошенко назвал безальтернативный способ урегулирования конфликта. Это, согласно точке зрения украинского президента, ввод в зону боевых действий миротворцев ООН.