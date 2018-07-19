Медведи нанесли репутационный удар по Меркель

В соцсетях активно обсуждают фото канцлера Германии Ангелы Меркель, которое было сделано во время посещения политика детского сада в Кельне. На заднем плане снимка два медведя лежат в совсем не детской позе.

Меркель и ее окружение при этом даже не подозревают, что творится на заднем фоне. Фото были опубликованы Daily Mirror.

"Боюсь представить, что может происходить за спиной Меркель в политике", "нашкафные игры за спиной у канцлера", иронизируют в соцсетях.