Эксперт прокомментировал новый закон Израиля о еврейском характере государства

Эксперт, специалист по восточным странам Борис Долгов прокомментировал принятый Израилем конституционный закон о еврейском характере государства. Израильский парламент принял конституционный закон о еврейском характере государства.

Закон объявляет Израиль "национальным домом еврейского народа", а евреев — единственным народом, который имеет право на национальное самоопределение в его пределах, провозглашает государственным языком только иврит, оставляя до сих пор формально равнозначному с ним арабскому "особый статус", - сообщает РИА Новости.

Новый закон возмутил представителей арабского меньшинства, усмотревших в нем признаки расизма и угрозу дискриминации.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов считает, что принятый закон - не что-то новое в политике Израиля, - передает RT.

Он напомнил, что с самого возникновения Израиля государство было провозглашено как еврейское. Этому соответствовали политика и идеология. Израиль - одна из немногих стран, где гражданином может стать только этнический еврей, доказавший это. Все другие национальности гражданство получить не могут. Палестинцы, проживающие на территории Израиля, могут получить только вид на жительство и право на работу.

Как полагает эксперт, начавшиеся после принятия закона протесты вряд ли смогут перейти в какие-то масштабные акции и стычки с полицией.