//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Верка Сердючка может выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента на Украине
- Юлия Меньшова опубликовала редкое фото без косметики, выглядит как подросток
- Виктория Боня рассказала о своих способах сохранения фигуры
- Актриса Юлия Снигирь удивила смелым фото в сети
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Эксперт прокомментировал новый закон Израиля о еврейском характере государства
19 июля 2018, 14:10 [ «Аргументы Недели» ]
Эксперт, специалист по восточным странам Борис Долгов прокомментировал принятый Израилем конституционный закон о еврейском характере государства. Израильский парламент принял конституционный закон о еврейском характере государства.
Закон объявляет Израиль "национальным домом еврейского народа", а евреев — единственным народом, который имеет право на национальное самоопределение в его пределах, провозглашает государственным языком только иврит, оставляя до сих пор формально равнозначному с ним арабскому "особый статус", - сообщает РИА Новости.
Новый закон возмутил представителей арабского меньшинства, усмотревших в нем признаки расизма и угрозу дискриминации.
Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов считает, что принятый закон - не что-то новое в политике Израиля, - передает RT.
Он напомнил, что с самого возникновения Израиля государство было провозглашено как еврейское. Этому соответствовали политика и идеология. Израиль - одна из немногих стран, где гражданином может стать только этнический еврей, доказавший это. Все другие национальности гражданство получить не могут. Палестинцы, проживающие на территории Израиля, могут получить только вид на жительство и право на работу.
Как полагает эксперт, начавшиеся после принятия закона протесты вряд ли смогут перейти в какие-то масштабные акции и стычки с полицией.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Политика
//Новости Гнездо.ру
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
Эксперт прокомментировал новый закон Израиля о еврейском характере государства
//В мире
//В мире
Вскрыта подготовка киевских силовиков к захвату границы ДНР и ЛНР с Россией
//Новости партнеров
//Общество
//В мире
Путин предупредил о последствиях вступления Украины и Грузии в НАТО
//Политика
Путин заявил о рисках обострения ситуации на востоке Украины
//В мире
Марк Цукерберг: «Россияне действительно старались повлиять на выборы»
//Новости СМИ2
//Общество
Минобороны рассекретило пуски гиперзвуковых ракет «Авангард» и «Кинжал»
//Общество
Подозреваемого в убийстве финалистки конкурса красоты арестовали на 2 месяца
//В мире
Обнародован безальтернативный способ прекращения гражданской войны в Донбассе
//Новости Redtram
Юлия Меньшова опубликовала редкое фото без косметики, выглядит как подросток
//Общество
Мировые производители готовятся к выпуску однодневных неремонтопригодных товаров
//Общество
//В мире
Украинский военачальник озвучил планы по вытеснению России из Азовского моря
//Общество
СКР возбудил дело по факту смерти истощенной девочки в Прикамье
//Армия
Опубликовано видео подготовки к работе боевого лазера "Пересвет"
//В мире
Эксперт прокомментировал законопроект о санкциях против «Северного потока — 2
//Общество
Минобороны сообщило о начале производства гиперзвуковых боевых блоков «Авангард»
//Общество
//В мире
СМИ: Полиция Великобритании установила подозреваемых в отравлении Скрипалей
//Общество
//В мире
Отказавшиеся разоружаться иностранные наемники Киева взбунтовались в Донбассе