Обнародован безальтернативный способ прекращения гражданской войны в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, каким способом можно остановить боевые действия на востоке страны. Политик высказался по этому вопросу некоторое время назад на своей странице в соцсети Facebook.

По мнению Порошенко, единственный путь восстановления мира в Донбассе – привлечение в зону конфликта миссии ООН. Альтернативы этому варианту не существует, отметил украинский лидер.

Носящее характер гражданской войны противостояние между ополченцами народных республик Донбасса и киевскими силовиками продолжается пятый год. Осенью 2017-го Россия выступила с инициативой об отправке на восток Украины миротворческого контингента. В настоящее время данный вопрос обсуждается на международном уровне.

Ранее в четверг сообщалось, что в интернете появилось видео, на котором запечатлена работа украинских снайперов, воюющих против защитников ДНР и ЛНР.