Украинский военачальник озвучил планы по вытеснению России из Азовского моря 

На Украине придумали, как вытеснить российские суда из акватории Азовского моря. Соответствующее заявление сделал вице-адмирал Сергей Гайдук, ранее занимавший пост командующего ВМС соседнего государства.

План, озвученный военачальником, предусматривает минирование моря. По словам Гайдука, украинские суда в случае реализации его предложения будут проводить по контролируемым фарватерам, чтобы избежать их подрыва на минах.

За последнее время в Киеве неоднократно обвиняли Россию в агрессивных действиях, которые она якобы осуществляет в Приазовье. Согласно точке зрения Сергея Гайдука, которого процитировал сайт rambler.ru, украинские власти ведут себя в данном районе недостаточно жестко. Из слов вице-адмирала следует, что, помимо минирования моря, Украина должна устроить там экстренные учения с привлечением пехоты, пограничников и авиации.