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Эксперт прокомментировал законопроект о санкциях против «Северного потока — 2
19 июля 2018, 11:36 [ «Аргументы Недели» ]
Заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач дал комментарий о готовящихся санкциях в отношении «Северного потока — 2». По его словам, введение санкций против проекта может только ухудшить отношения Евросоюза и США.
Гривач пояснил, что год назад был принят закон, предусматривающий возможность введения санкций против российских экспортных трубопроводных проектов. Об этом сообщает RT. Отличие нового законопроекта в том, что санкции будут вводится автоматически. «Это возможно, как дополнительная игра на внутренней арене по давлению на Дональда Трампа и ограничения его влияния на внешнюю политику», — считает эксперт.
По мнению эксперта, санкции будут направлены не только против российского проекта, но в первую очередь против европейских компаний, что создаст сильную напряжённость в отношении Европы и Соединённых Штатов. Однако Гривач пояснил, что Вашингтон не пойдёт на такой шаг, а только давит словесно.
Напомним, что в конгресс США внесли законопроект, предполагающий введение санкций против «Северного потока — 2». С такой инициативой выступил американский сенатор Вайоминг Джон Барассо.
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